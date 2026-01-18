عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، يستحق الحصول على فرصة كاملة حتى نهاية مشوار كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة تقييم التجربة بشكل شامل بعد ذلك.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر ظهر بصورة جيدة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الوصول إلى الدور نصف النهائي لم يكن متوقعًا من جانب الكثيرين قبل انطلاق البطولة، وهو ما يُحسب للجهاز الفني واللاعبين.

أضاف أن الكرة المصرية في حاجة إلى رؤية واضحة وخطة طويلة المدى خلال المرحلة المقبلة، من أجل البناء على الإيجابيات التي تحققت وتفادي الأخطاء، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة كبيرة من اللاعبين الموهوبين.

أشاد الحديدي بأداء مهند لاشين، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مركز الارتكاز الدفاعي رقم 6 في الكرة المصرية حاليًا، لما يقدمه من التزام تكتيكي وجهد بدني كبير داخل الملعب.

كما أكد أن محمود صابر يُعد مكسبًا مهمًا لمنتخب مصر في الفترة القادمة، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وقدرة على التطور، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم العديد من العناصر الواعدة القادرة على صنع الفارق مستقبلًا.

اختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم المصرية تزخر بالمواهب، لكنها تحتاج إلى تخطيط سليم واستقرار فني لتحقيق النجاحات المنتظرة على المستويين القاري والعالمي.