تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
رياضة

عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، يستحق الحصول على فرصة كاملة حتى نهاية مشوار كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة تقييم التجربة بشكل شامل بعد ذلك.

قال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر ظهر بصورة جيدة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الوصول إلى الدور نصف النهائي لم يكن متوقعًا من جانب الكثيرين قبل انطلاق البطولة، وهو ما يُحسب للجهاز الفني واللاعبين.

أضاف أن الكرة المصرية في حاجة إلى رؤية واضحة وخطة طويلة المدى خلال المرحلة المقبلة، من أجل البناء على الإيجابيات التي تحققت وتفادي الأخطاء، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة كبيرة من اللاعبين الموهوبين.

أشاد الحديدي بأداء مهند لاشين، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مركز الارتكاز الدفاعي رقم 6 في الكرة المصرية حاليًا، لما يقدمه من التزام تكتيكي وجهد بدني كبير داخل الملعب.

كما أكد أن محمود صابر يُعد مكسبًا مهمًا لمنتخب مصر في الفترة القادمة، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وقدرة على التطور، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم العديد من العناصر الواعدة القادرة على صنع الفارق مستقبلًا.

اختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم المصرية تزخر بالمواهب، لكنها تحتاج إلى تخطيط سليم واستقرار فني لتحقيق النجاحات المنتظرة على المستويين القاري والعالمي.

حسام حسن منتخب مصر كأس الامم الافريقية

