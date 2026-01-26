الحزم يهزم ضمك في الدوري السعودي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للإنتصارات من جديد بالفوز على ضيفه ضمك بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي .

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم ضمك بهدف عبد القادر بدران في الدقيقة 49.

ورد أصحاب الأرض بهدفين في آخر عشر دقائق، حيث أدرك الحزم التعادل بهدف ذاتي سجله كيوين سيلفا حارس ضمك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80.

وأضاف عبد الرحمن الدخيل الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وتجاوز الحزم بهذا الفوز كبوة فقدان خمس نقاط في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بعدما حقق فوزه الخامس في الدوري.

أما ضمك تواصلت معاناته بثلاث هزائم وتعادلين في آخر خمس جولات، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.