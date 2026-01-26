شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة طفلته

نشر امام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه مع ابنته كتاليا عبر حسابها الشخصي انستجرام .

وبات ملف تمديد تعاقد إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي ، على رأس أولويات الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها اللاعب ، سواء مع فريقه تحت قيادة الدنماركي ييس توروب ، أو مع منتخب مصر وهو ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028، ما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لدراسة ملف التمديد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

ويأتي ذلك وسط مطالب جماهيرية واضحة بضرورة الحفاظ على اللاعب وتمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي الأساسية.

وترغب إدارة الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين لينتهي في صيف 2030 بدلًا من 2028 إلا أن حسم هذا الملف لا يزال مؤجلًا لحين الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسين الشحات وآليو ديانج وأحمد عبد القادر.