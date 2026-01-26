مواجهة وادي دجلة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد عمرو الجزار

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب أستبعاد نجم الاهلي عمرو الجزار من مواجهة وادي دجلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر:عمرو الجزار شارك في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي ولكن استبعاده بسبب عدم جاهزيته الفنية بنسبة 100%.

واستقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة كالتالي:-

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: اليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجية

خط الهجوم:مروان عثمان، جراديشار