مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

كشف الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان تامر حسني، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال أحمد سعد في تصريحات تليفزيونية: زرت تامر حسني في البيت، هو نايم على طول في السرير مبيتحركش، تامر مش بيحب كده، لأنه شخص نشيط جدًا، وبيعيش بحب الناس، هما اللي بيدوله طاقة إيجابية، لما زرته قعدت جنبه على السرير وقلت له ده بوستر حفلتنا الجاية.

عودة تامر حسني

يعود تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.