رحاب الجمل: محمد رمضان كان بيصلي وملتزم في كواليس احكي يا شهرزاد

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تفاصيل تعاونها الأول، مع الفنان محمد رمضان ضمن أحداث فيلم" أحكي يا شهرزاد.

وقالت رحاب الجمل: محمد كان باين عليه أعراض أنه هيكون نمبر وان، كان ملتزم وبيصلي وبيكلم مامته باستمرار في اللوكيشن، ودؤوب جدًا، وكان بيذاكر للدور بزيادة.

فيلم إن غاب القط

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف.

أعمال رحاب الجمل

وكانت آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

وتألقت مؤخرا الفنانة رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور في موسم رمضان الماضي، ولفتت الأنظار من خلال الدور التي قدمته خلال العمل، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.