نائب وزير الخارجية الروسي : يطلب التعزيزات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي غير مبررة .

صرح نائب وزير الخارجية الروسي وقال إن التعزيزات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي غير مبررة .

ياتي ذلك فيما لا تزال روسيا تنتظر توضيحًا من الولايات المتحدة بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن استئناف التجارب النووية، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف إن روسيا والصين لا تزالان ملتزمتين بأحكام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وكان قد قال سابقًا إن موسكو لم تفهم تصريح ترامب بأن دولًا أخرى منخرطة في تجارب نووية لأنها لم تكن على علم بمثل هذه التجارب.