هيئة الدفاع المدني الفلبينية: ارتفاع ضحايا إعصار كالمايجي إلى 90 شخصا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلبينية اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار "كالمايجي" إلى 90 قتيلا، وذلك في آخر تحديث لها عن الإعصار الذي تسبب في فيضانات عارمة.

وقال "رافاييليتو أليخاندرو"، مسئول الدفاع المدني، إن "المدن الكبرى والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية تضررت بشدة"، بحسب صحيفة “مانيلا ستاندارد” الفلبينية.

وقد اجتاحت مياه الفيضانات، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، مدن وبلدات مقاطعة سيبو قبل يوم واحد، جارفة معها السيارات والأكواخ الواقعة على ضفاف الأنهار وحتى حاويات شحن ضخمة.

يذكر أنه كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها نحو 20 عاصفة أو إعصارا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

وكانت السلطات قد حذرت من هطول أمطار غزيرة وموجات عاتية قد تصل إلى ثلاثة أمتار (ما يقرب من 10 أقدام)، محذرة من خطورة الإعصار على المناطق الساحلية.

وتم تحديد موقع الإعصار "كالمايجي" آخر مرة على بعد نحو 235 كيلومترا شرق بلدة جويان في محافظة إيسترن سامار، بسرعة رياح مستمرة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة.

