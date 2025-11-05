قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هيئة الدفاع المدني الفلبينية: ارتفاع ضحايا إعصار كالمايجي إلى 90 شخصا

أ ش أ

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلبينية اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار "كالمايجي" إلى 90 قتيلا، وذلك في آخر تحديث لها عن الإعصار الذي تسبب في فيضانات عارمة.

وقال "رافاييليتو أليخاندرو"، مسئول الدفاع المدني، إن "المدن الكبرى والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية تضررت بشدة"، بحسب صحيفة “مانيلا ستاندارد” الفلبينية.

وقد اجتاحت مياه الفيضانات، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، مدن وبلدات مقاطعة سيبو قبل يوم واحد، جارفة معها السيارات والأكواخ الواقعة على ضفاف الأنهار وحتى حاويات شحن ضخمة.

يذكر أنه كل عام تضرب الفلبين أو تقترب منها نحو 20 عاصفة أو إعصارا، وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد هي الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

وكانت السلطات قد حذرت من هطول أمطار غزيرة وموجات عاتية قد تصل إلى ثلاثة أمتار (ما يقرب من 10 أقدام)، محذرة من خطورة الإعصار على المناطق الساحلية.

وتم تحديد موقع الإعصار "كالمايجي" آخر مرة على بعد نحو 235 كيلومترا شرق بلدة جويان في محافظة إيسترن سامار، بسرعة رياح مستمرة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة.
 

