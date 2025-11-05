الولايات المتحدة تقدم مساعدات لضحايا إعصار ميليسا بقيمة 24 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات طارئة أولية بقيمة 24 مليون دولار لجامايكا وهايتي وجزر البهاما وشعب كوبا لمساعدة المتضررين من الدمار الذي خلفه إعصار ميليسا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية - في بيان لها - أنه سيتم استخدام هذا التمويل لتوفير المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية الطارئة.

ويواصل فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث في جامايكا تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات المستقبلية.

وأشار البيان إلى أنه منذ أن ضرب الإعصار من الفئة الخامسة الدول المجاورة في منطقة البحر الكاريبي، خصص وزير الخارجية ماركو روبيو 12 مليون دولار للمساعدات في جامايكا و8.5 مليون دولار للمساعدات في هايتي و3 ملايين دولار لشعب كوبا، إضافة إلى 500 ألف دولار للمساعدات في جزر البهاما.

