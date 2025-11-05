وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الروسي" أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر.

وفي وقت سابق أعلنت قصر الرئاسة الروسي الكرملين، أن موسكو لازالت تنتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية التي تجريها روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارب النووية التي "أجرتها" روسيا والصين.

وقال بيسكوف : "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية"، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.