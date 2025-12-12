القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل عامل بقصد سرقته بمنطقة المطرية.

تفاصيل القضية



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة الى مكان البلاغ.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه ومن أجل ذلك أنشأ أحدهم حسابا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم فتاة ثم استدرجوا المجني عليه الى شقة أحدهم بدعوى إجراء موعد غرامي.

وكشفت التحريات أن المجني عليه وصل إلى الشقة بدائرة قسم شرطة المطرية حتى ظهروا له وحاولوا سرقته فقاوم وفر منهم هاربا إلا أنهم لاحقوه ثم طعنوه بسلاح أبيض فأسقطوه قتيلا، وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.