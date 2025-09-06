بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرسيدس AMG GT2 Edition W16
صبري طلبه

تعزز علامة مرسيدس الألمانية العريقة من تواجدها في عالم السيارات الخارقة؛ بعد إطلاق نسختها المميزة AMG GT2 Edition W16، والتي تنطلق ضمن الفئات الرياضية المخصصة للسباقات وتحديات السرعة.

تنطلق السيارة مرسيدس AMG GT2 Edition W16 بعدد محدود من الاصدارات حول العالم لا يتجاوز الـ 30 سيارة، مما يمنحها طابع مميز من التفرد والندرة، مع تصميم مستوحى من طرازات الفورمولا 1.

مرسيدس AMG GT2 Edition W16

الأداء الفني لسيارة مرسيدس AMG GT2 Edition W16

تعتمد مرسيدس-AMG GT2 Edition W16 على محرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 610 كيلووات ما يعادل 818 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 1000 نيوتن متر.

مرسيدس AMG GT2 Edition W16

زودت السيارة بنظام تعليق قابل للتعديل مناسب للسباقات، مع ناقل سرعات تسلسي 6 غيار، وتقدم مرسيدس-AMG GT2 Edition W16 نظام Push2Pass المميز، حيث يتمكن من رفع قوتها بنسبة 98 حصانًا، وزيادة إضافة في عزم الدوران تصل إلى 200 نيوتن متر.

مرسيدس AMG GT2 Edition W16

تأتي السيارة مرسيدس AMG GT2 Edition W16 بتصميم رياضي فريد، مع عجلات قياسها 18 بوصة، مع مقدمة حادة المظهر تضم شبكات كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، وسبويلر خلفي يعزز من الطابع الخاص بها، ومشتت هواء، إضافة إلى مقصورة عصرية تتناسب مع مهام السرعة وطبيعة الإصدار.

مرسيدس AMG GT2 Edition W16

سعر السيارة مرسيدس AMG GT2 Edition W16

تقدم مرسيدس AMG GT2 Edition W16 عالميًا بسعر يبدأ من 679 ألف يورو، أو 790.435 دولارا أمريكيا. 

