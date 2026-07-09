ياسمين عز تهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: ظالم مفتري.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه

هاجمت الإعلامية ياسمين عز حكم مباراة مصر والأرجنتين، معتبرة أن منتخب مصر تعرض لـ"ظلم تحكيمي"، وقالت إن الحكم استقصد لاعبي المنتخب طوال المباراة، ووصفت ما حدث بأنه "ظلم وقصة حرام".

وأضافت أن الحكم تجاهل احتساب مخالفات واضحة ضد لاعبي المنتخب المصري، مشيرة إلى تعرض إمام عاشور للكمة داخل الملعب، وعدم احتساب مخالفة، كما انتقدت عدم معاقبة لاعب أرجنتيني بعد تدخله على محمد صلاح، مؤكدة أن الحكم "كان متطهدنا".

كما اعترضت على إلغاء هدف منتخب مصر بعد العودة لتقنية الفيديو، معتبرة أن القرار جاء بعد البحث عن أي سبب لإلغاء الهدف، في حين لم تُحتسب حالات مشابهة لصالح المنتخب المصري.

ورأت أن حمدي فتحي كان يستحق ركلة جزاء بعد تعرضه للشد داخل منطقة الجزاء، مؤكدة أن الحكم تجاهل الواقعة، كما انتقدت حصول لاعبي مصر على إنذارات متتالية، بينما لم ينل لاعبو الأرجنتين العقوبات نفسها.

ووصفت ياسمين عز الحكم بأنه "حكم ظلم مفتري"، وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك"، مؤكدة أن قراراته حرمت المصريين من فرحة كانت قريبة، واختتمت حديثها بالدعاء عليه، معبرة عن غضبها الشديد من أداء التحكيم في المباراة.