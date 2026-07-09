ياسمين عز توجه رسائل طريفة لنجوم منتخب مصر: "شكراً يا أبو مكة.. وحسابنا مع مرموش لما يرجع"

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسائل دعم وإشادة لنجوم منتخب مصر بعد مشوارهم في كأس العالم، مستخدمة أسلوبها الساخر المعتاد، مؤكدة أن اللاعبين "شرفوا مصر" رغم الخروج من البطولة.

واستهلت ياسمين عز حديثها بتوجيه الشكر إلى قائد المنتخب محمد صلاح، قائلة: "شكراً يا قائد، يا عالمي، يا مشرفنا، يا منورنا، يا مهنيّنا، يا مرزقنا... تسلم يا أبو مكة."

كما خصّت حارس المرمى مصطفى شوبير بإشادة كبيرة، واصفة إياه بـ"حارس عملاق وبادي جارد المنتخب"، مشيدة بتصديه لركلتي جزاء خلال البطولة، من بينهما ركلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبأسلوبها المرح، وجهت رسالة إلى عمر مرموش قائلة: "شكراً على كل حاجة... بس حسابك معانا لما ترجع." كما أثنت على مصطفى زيكو، معتبرة أنه اللاعب الذي "نغّص عيشة البرازيل والأرجنتين معاً".

وأشادت ياسمين عز بالمدير الفني حسام حسن، واصفة إياه بـ"الرجل الأسمر الجديد"، وقالت مازحة إنه "خسارة في الدرجة الثالثة بإسبانيا"، مضيفة: "أنت ميسي الحقيقي."

كما وجهت التحية لعدد من لاعبي المنتخب، بينهم محمد هاني، ورامي ربيعة، وإمام عاشور، مؤكدة أنهم قدموا أداءً يستحق الإشادة، رغم الحسرة على ضياع فرصة التأهل.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على فخرها بما قدمه المنتخب المصري في البطولة، معتبرة أن اللاعبين نجحوا في تشريف الكرة المصرية، رغم مرارة الخروج.