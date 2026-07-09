مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مهنة التمريض تعد من أسمى وأهم المهن الإنسانية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الممرضون والممرضات في رعاية المرضى ومساندتهم طوال فترة العلاج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وجود طاقم التمريض بجوار المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين حالتهم الصحية والتخفيف من معاناتهم، لما يقدمونه من رعاية واهتمام ودعم نفسي.

تقديرًا لدورهم الإنساني

وتابع أن الممرضين والممرضات يستحقون لقب «ملائكة الرحمة» تقديرًا لدورهم الإنساني الكبير وتفانيهم في خدمة المرضى، مؤكدًا أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية داخل المنظومة الصحية.