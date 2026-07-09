مصطفى بكري : رفع العلم الفلسطيني في المونديال شرف.. وكرة القدم بلا عدالة تفقد أجمل ما فيها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن رفع العلم الفلسطيني في منافسات كأس العالم يُمثل شرفًا كبيرًا، مشيرا إلى أن كرة القدم تفقد أجمل ما فيها عندما تغيب العدالة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الخروج من كأس العالم لا يعني بالضرورة الهزيمة، مؤكدا انه "خرجنا من البطولة، لكننا خرجنا كأبطال ومقاتلين، وليس كل من يودع المنافسات يكون خاسرًا". وأشار إلى أن منتخب مصر كان يحظى بدعم شعب كامل وقف خلفه طوال مشواره.

حلوى الفقراء

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل تمثل "حلوى الفقراء"، وتحمل في طياتها حكايات وذكريات تتوارثها الأجيال.