رئيس الأوبرا يعلن اختيار محمد الموجي مديرا لمهرجان الموسيقى العربية

أعلن الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية اختيار المايسترو الدكتور محمد الموجى مديراً لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمايسترو مصطفى حلمى نائباً له وذلك للدورة 34 والمقرر عقدها قبيل نهاية العام الجارى 2026، مؤكداً الثقة فى خروجها للنور بصورة تليق بمكانة مصر الرائدة فى مختلف المجالات ومنها الموسيقى العربية .

وأضاف الدكتور رضا الوكيل إن المايسترو الدكتور محمد الموجى يمتلك خبرات مميزة تجمع بين العمق الأكاديمى والرؤية الفنية المتطورة اللازمة لتعزيز دور المهرجان والمؤتمر كمنصة ملهمة للموسيقى العربية التى تعد أحد علامات الهوية، وأكد إن الإختيار يمثل تجديداً للعهد مع الإبداع الراقى.

من جانبه أعرب المايسترو محمد الموجى عن الفخر باختياره مديرا للدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وأشار إن تصوره للفعاليات يضم عدة مسارات منها اعادة احياء كنوز التراث الموسيقى والغنائى والإحتفاء بعمالقة المطربين والملحنين إلى جانب عرض الإبداعات الجماهيرية الجادة المعاصرة للفنانين المصريين والعرب وإتاحة الفرصة للواعدين الشباب وتعزيز الحوار فى الشأن الموسيقى من خلال جلسات المؤتمر العلمى المصاحب .

الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية

المايسترو الدكتور محمد الموجى

المايسترو مصطفى حلمي

مهرجان الموسيقى العربية

يشار إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يُعد أحد أهم الفعاليات الإبداعية السنوية في العالم العربي، ويجذب سنويًا نخبة من الفنانين والموسيقيين والباحثين من مختلف الدول ونجح منذ ميلاده فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة من محبى الطرب .