من بوشهر إلى بلوشستان.. سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة تشابهار جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة مهر أنه سمع دوي انفجارات قرب مدينة بوشهر جنوب البلاد، إلى جانب دوي ثلاثة انفجارات في تشابهار.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران سمع فيهما أيضا دوي انفجارات.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الثانية عشرة العبرية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال تصعيد مطوّل في نزاعه مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه ومسؤولي الأمن القومي لمناقشة الخطوات التالية لواشنطن.

وقال مسؤول أمريكي للقناة الثانية عشرة إن القتال الدائر قد يستمر من بضعة أيام إلى شهر، وذلك بحسب ما إذا كانت إيران ستواصل مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول: "سنرد عليهم بقوة ليدركوا أننا جادّون".

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي في المكتب البيضاوي قريباً لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران، وفقاً للتقرير، الذي أشار أيضاً إلى أن واشنطن لا تُبدي حالياً رغبة تُذكر في دخول إسرائيل في القتال.