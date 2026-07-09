5 سيارات عائلية زيرو في مصر.. الأخيرة أرخص سعرًا

يحتوي السوق المصري للسيارات، على العديد من الطرازات المتنوعة، ومنها الفئة العائلية، التي تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى المساحة الرحبة والتي تصل إلى 7 مقاعد، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات عائلية زيرو في مصر.

إم جي G50 PLUS

إم جي G50 PLUS

تأتي إم جي G50 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 1,300,000جنيه.

شيرى تيجو 9

شيرى تيجو 9

تستمد شيرى تيجو 9 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 2,100,000 جنيه.

جيتور اكس 90 بلس

جيتور اكس 90 بلس

دعمت جيتور X90 PLUS بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وبتقنيات الجر الأمامي، وبسعر 1,560,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

زودت ميتسوبيشي اكسباندر بمحرك بسعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وبناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170كم/ساعة، ويبدأ سعر السيارة من 1,300,000 إلى 1,475,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تضم شيري تيجو محرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,170,000 و 1,270,000 جنيه.