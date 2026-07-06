بمدى 1660 كلم.. BYD تقدم سيل 08 وهذا سعرها عالميًا

كشفت شركة BYD عن سيارة سيل 08 في السوق الصينية رسميًا، لتوسع بذلك قائمة طرازاتها ضمن فئة السيارات الحديثة التي تعتمد على تقنيات الكهرباء.

وتأتي السيارة بخيارين لمنظومة الحركة، حيث توفر الشركة نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي إلى جانب نسخة كهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي يعكس هوية عائلة Seal التي تعتمد على الخطوط الانسيابية واللمسات العصرية.

BYD سيل 08

أبعاد BYD سيل 08

ترتكز السيارة BYD سيل 08 على قاعدة عجلات بطول 3.03 متر، بينما يأتي الهيكل بأبعاد تقدر بـ 5.15 متر للطول الكلي، ويصل عرض السيارة إلى 1.99 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.50 متر.

النسخة الكهربائية بقوة تقارب 700 حصانًا

تأتي النسخة الكهربائية بالكامل مزودة بمحركين كهربائيين يعملان معًا لتوليد قوة إجمالية تبلغ 510 كيلوواط، وهو ما يعادل نحو 694 حصانًا.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية عند اختيار نسخة الدفع الكلي. كما يصل مدى القيادة في هذه الفئة إلى 905 كيلومترات.

BYD سيل 08

BYD سيل 08 والفئة الهجينة

توفر BYD سيل 08 إصدارًا هجينًا قابلًا للشحن الخارجي، ويستطيع السير لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية، وعند الاستفادة من منظومة التشغيل الكاملة، يرتفع المدى التشغيلي الإجمالي إلى 1,660 كيلومترًا.

BYD سيل 08

وتعتمد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، وهي تقنية تهدف إلى دعم كفاءة منظومة التشغيل وتحسين قدرات الشحن والأداء، كما زودت BYD سيل 08 بنظام التعليق الهوائي DiSus-A، الذي يعمل على تحسين جودة القيادة من خلال التكيف مع ظروف الطريق المختلفة.

BYD سيل 08

سعر BYD سيل 08 في الأسواق العالمية

طرحت BYD سيارة سيل 08 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 196,900 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 28,980 دولارًا أمريكيًا.