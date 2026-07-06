أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2026 في السعودية

تعد تويوتا كامري من أكثر سيارات السيدان شهرة في السوق السعودي، حيث استطاعت على مدار سنوات عديدة في الحفاظ على مكانتها بفضل تنوع الفئات وتصميم السيدان، إلى جانب حزمة التجهيزات المقدمة.

أبعاد تويوتا كامري 2026

تعتمد تويوتا كامري 2026 على تصميم ينتمي إلى فئة السيدان، ويبلغ طول السيارة 4920 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1840 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1445 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2825 ملم، كما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1560 و1640 كيلوجرامًا.

تويوتا كامري 2026

محرك تويوتا كامري 2026

تتوفر إحدى نسخ تويوتا كامري 2026 بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، دون الاعتماد على أي نظام هجين، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتبلغ القوة القصوى 201 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن متر، مع تسجيل معدل استهلاك وقود يبلغ 17.2 كيلومترًا لكل لتر.

تويوتا كامري 2026

تقدم تويوتا أيضًا كامري 2026 بمنظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 226 حصانًا، وتعتمد هذه النسخة على ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار، مع نظام دفع أمامي، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 221 نيوتن متر، ويصل معدل الاستهلاك إلى 27.7 كيلومترًا لكل لتر.

أسعار تويوتا كامري 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا كامري موديل 2026 في السوق السعودي من 106,030 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 117,760 ريال، وتطرح الفئة الثالثة بسعر يبدأ من 141,680 ريال، في حين يصل سعر الفئةHEV LIMIERE، وهي الأعلى ضمن المجموعة، إلى 150,190 ريال.