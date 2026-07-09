أخبار السيارات | أسعار كيا EV2 الكهربائية الجديدة في السعودية .. سيارات سيدان 2026 جديدة في السعودية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تواجه شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أزمة قانونية حاسمة بالأسواق؛ إثر نقل دعوى قضائية جماعية ضخمة إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية أوريغون الأمريكية.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك V الكهربائية، وتنتمي أيونيك V لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وحصلت أيونيك V على تصميم بطابع سايبربانك من فريق تصميم صيني.

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV2 الكهربائية، وتنتمي EV2 لفئة السيارات الكروس أوفر وهي مصممة لتلبية احتياجات المدن، وتجمع بين الكفاءة العالية التصميم العصري والمساحة الداخلية الرحبة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، MG4 الكهربائية، وفورد بوما Gen-E، ورينو 4 الكهربائية .

أعلنت شركة هينيسي الأمريكية عن طرازها الجديد هينيسي فينوم F5-M ، وتنتمي فينوم F5-M لفئة السيارات الهايبركار، وظهرت خلال مهرجان جودوود للسرعة في عام 2026 الجاري كـ واحدة من أكثر السيارات جنوناً في تاريخها .