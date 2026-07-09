قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام يثمن إنجاز المنتخب في المونديال.. ويشيد بالالتفاف الوطني الجماهيري
الأردن: إضراب بالجانب الإسرائيلي يعطل حركة السفر عبر جسر الملك حسين ويمنع عبور نصف الحافلات
رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد
عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي
مستشفيات إسرائيل على أعتاب أزمة.. إضراب مرتقب لطواقم التمريض
مشاهد مثيرة من إيران.. الدفاعات الجوية تدمر مسيرة أمريكية متطورة | شاهد
الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات
ضربة موجعة لطهران.. مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارات أمريكية
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026
أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )
بشهادة روسية.. مصر تشهد سابقة تاريخية في قطاع الطاقة لم تحدث في أي دولة من قبل
570 دولارا كل دقيقة.. كيف حول كريستيانو رونالدو اسمه إلى إمبراطورية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | أسعار كيا EV2 الكهربائية الجديدة في السعودية .. سيارات سيدان 2026 جديدة في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تواجه شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أزمة قانونية حاسمة بالأسواق؛ إثر نقل دعوى قضائية جماعية ضخمة إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية أوريغون الأمريكية.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك V الكهربائية، وتنتمي أيونيك V لفئة  السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وحصلت أيونيك V على تصميم بطابع سايبربانك من فريق تصميم صيني.

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV2 الكهربائية، وتنتمي EV2 لفئة السيارات الكروس أوفر وهي مصممة لتلبية احتياجات المدن، وتجمع بين الكفاءة العالية التصميم العصري والمساحة الداخلية الرحبة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، MG4 الكهربائية، وفورد بوما Gen-E، ورينو 4 الكهربائية .

أعلنت شركة هينيسي الأمريكية عن طرازها الجديد هينيسي فينوم F5-M ، وتنتمي فينوم F5-M  لفئة السيارات الهايبركار، وظهرت خلال مهرجان جودوود للسرعة في عام 2026 الجاري كـ واحدة من أكثر السيارات جنوناً في تاريخها .

تسلا هيونداي أيونيك V الكهربائية سيارات سيدان 2026 سيدان 2026 جديدة في السعودية كيا EV2 الكهربائية أسعار كيا EV2 الكهربائية هينيسي فينوم F5 M صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

قمر اصطناعي

"ليوناف-1".. إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي متخصص في تقنيات الملاحة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي: انتهاك المجال الجوي الأردني يهدد أمن واستقرار المنطقة

مساعدات ألمانية جديدة للأردن

مساعدات ألمانية جديدة للأردن بـ684 مليون يورو تشمل دعم اللاجئين السوريين

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

نشرة المرأة والمنوعات | نصائح لتجنب لدغات الناموس في الصيف.. ارتباط مزيل العرق بسرطان الثدي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد