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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 620 كم .. هيونداي أيونيك V الكهربائية

هيونداي أيونيك V الكهربائية
هيونداي أيونيك V الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك V الكهربائية، وتنتمي أيونيك V لفئة  السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وحصلت أيونيك V على تصميم بطابع سايبربانك من فريق تصميم صيني.

هيونداي أيونيك V الكهربائية

أبعاد هيونداي أيونيك V الكهربائية

تتوافر سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية في سوق السيارات بطول 4.9 متر، وعرض 1.89 متر، وارتفاع 1.47 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.9 متر .

محرك هيونداي أيونيك V الكهربائية

تستمد سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية قوتها من نظام كهربائي بجهد 800 فولت وتستخدم بطاريات ليثيوم من شركة كاتل (CATL)، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي أيونيك V الكهربائية

وتحصل سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 66.8 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 620 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي أيونيك V الكهربائية

زودت سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل منخفض، وأبواب بدون إطارات وواجهة أمامية حادة، وبها عجلات انسيابية، ومصابيح خلفية بتصميم يعرف باسم dimensional star-track tail lights، وبها شاشة عريضة فائقة النحافة مقاس 27 بوصة بدقة 4K، وبها ميزة العرض على الزجاج الأمامي cyber-eye head-up display، ومعالجات كوالكوم سنابدراجون (Qualcomm Snapdragon)، وأنظمة مساعدة قيادة من مومينتا (Momenta).

- تاريخ هيونداي في صناعة السيارات :

هيونداي أيونيك V الكهربائية

بدأت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية مسيرتها عام 1967، وصعدت لتصبح ثالث أكبر مصنع للسيارات عالمياً، وانطلقت الشركة في البداية بإنتاج سيارات "كورتينا" بترخيص من فورد، ثم أطلقت سيارتها المستقلة الأولى هيونداي بوني عام 1975، لتبدأ رحلة التحول من السيارات الاقتصادية إلى المنافسة العالمية .

وعام 2015 أطلقت العلامة الفاخرة جينيسيس واقتحمت عالم السيارات الكهربائية الحديثة، لتصبح من أكبر منتجي المركبات .

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