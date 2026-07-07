الفرق بين .. مرسيدس E 200 و اودي A6 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس E 200 و اودي A6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

محرك اودي A6 موديل 2026

اودي A6 موديل 2026

تحصل سيارة اودي A6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 73 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وبها عزم دوران 341 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A6 موديل 2026

اودي A6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 748 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 248 ألف جنيه .

محرك مرسيدس E 200 موديل 2026

مرسيدس E 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 204 حصان، وتحتاج إلي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس E 200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 920 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5مليون و 600 ألف جنيه .