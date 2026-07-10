رغم تجدد التوتر .. ناقلات غاز يابانية تعبر مضيق هرمز

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أفادت السلطات اليابانية بأن 22 سفينة مرتبطين بطوكيو في مغادرة الخليج منذ يوم الثلاثاء، رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.



وأبانت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن خمس ناقلات ​غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام ​القليلة الماضية.



وشملت هذه الناقلات ناقلة جازلوج شنغهاي التابعة لشركة الشحن اليونانية ‌جازلوج، ⁠إلى جانب ناقلات السامرية والدفنة والقطارة والريان المرتبطة بشركة قطر للطاقة.



كما أظهرت البيانات أن ناقلتي جازلوج شنغهاي والريان عبرتا على الأرجح إلى داخل المضيق خلال ساعات الليل، ​بعدما كانتا قد ​رُصدتا خارج ⁠الممر المائي في التاسع من يوليو.





وبحسب البيانات الملاحقة ؛ أما الناقلات الثلاث الأخرى المرتبطة بقطر للطاقة، ​فقد رصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز ​قبالة ⁠الساحل الغربي للهند قبل عدة أسابيع؛ وشوهدت السامرية والقطارة أحدث مرة ما بين 18 و19 يونيو ، بينما ⁠رصدت ​الدفنة في 29 يونيو.