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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ اليوم والطقس حار

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 10 يوليو 2026.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يميل للحرارة ويكون رطبًا ليلاً على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الارتفاع في نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات مئوية.

وحول الظواهر الجوية وفرص الأمطار، المتوقعة خلال الطقس اليوم، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر. كما توجد فرص ضعيفة (بنسبة حدوث تقارب 30%) لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشهد الطقس اليوم، صباحا تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يخص حركة الرياح، توقعت الهيئة نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل. وأشارت إلى أن هذا النشاط سيشمل بعض شواطئ (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد) بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة)، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
الوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

نسب الرطوبة اليوم في مصر

أما عن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً (80-85%) والصغرى نهارًا (35-40%).
السواحل الشمالية: العظمى ليلاً (90-95%) والصغرى نهارًا (50-55%).
شمال الصعيد: العظمى ليلاً (50-60%) والصغرى نهارًا (20-30%).
جنوب الصعيد: العظمى ليلاً (30-35%) والصغرى نهارًا (10-15%).

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