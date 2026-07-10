ضبط ومصادرة 399 عربة كارو ومعدة وسيارة للفريزة والنباشين في الجيزة

اطلع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على تقرير بشأن نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، لمواجهة ظاهرة النباشين والفريزة، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 399 عربة ومعدة تُستخدم في تلك الأنشطة المخالفة وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري ودعم كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتصدي بكل حسم لظاهرة النباشين والفريزة لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري والإضرار بمنظومة النظافة مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على تلك الممارسات المخالفة.

وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت 192 تروسيكل، و151 عربة كارو، و56 سيارة ومعدة ثقيلة من بينها لوادر كانت تُستخدم في أنشطة جمع وفرز المخلفات بصورة عشوائية ومخالفة للقانون.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري أو التأثير على كفاءة منظومة النظافة أو إشغال الطريق العام، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفين ومصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في تلك الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية، ورصد أي بؤر أو تجمعات للنباشين والفريزة، والتعامل الفوري معها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على الطريق العام، ودعم كفاءة منظومة النظافة، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين.