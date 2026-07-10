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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرفق عند الغضب سر قوة الإنسان.. رسالة مهمة في التعامل مع الآخرين

أحمد المشد
أحمد المشد
البهى عمرو
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أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الرفق من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، مشيرًا إلى أن المسلم مطالب بتربية نفسه على اللين وحسن التعامل مع الآخرين، خاصة في أوقات الغضب والضغوط النفسية، لأن هذه اللحظات قد تكون سببًا في الوقوع في الأخطاء إذا فقد الإنسان السيطرة على نفسه.

وأضاف أحمد المشد، خلال لقائه مع محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرفق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»، كما أثنى سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بهذه الصفة في قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾، موضحًا أن اللين والرحمة وجبر الخواطر كلها صور من صور الرفق التي تسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والمودة.

وأوضح أن الحياة اليومية لا تخلو من الأخطاء بين الناس، سواء داخل الأسرة أو بين الزملاء أو الجيران، مؤكدًا أن الإنسان غير معصوم من الخطأ، ولذلك أرشد الله تعالى إلى أفضل أساليب التعامل مع المخطئ بقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، مبينًا أن الرفق يدعو إلى الأدب في التعامل والابتعاد عن الغلظة والقسوة.

وأشار إلى أن الحاجة إلى الرفق تزداد في لحظات الغضب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»، موضحًا أن الغضب قد يدفع الإنسان إلى كسر خواطر الآخرين أو تحطيم أحلامهم بكلمات أو تصرفات يندم عليها لاحقًا.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قيمة الرفق بقوله: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، مؤكدًا أن الرفق يضفي على التصرفات جمالًا وقبولًا، بينما يؤدي غيابه إلى الإساءة وتشويه العلاقات بين الناس.

الأزهر أحمد المشد صدى البلد

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