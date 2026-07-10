قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سنة لـ 6 أشهر.. القصة الكاملة لتخفيف الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن التجمع
وزير الري يوجه بنقل خبرات المشروعات القومية الكبرى لـ"مهندسي الجيل الثاني"
«المحسوسة تتجاوز الـ37 بالقاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
4 مليارات جنيه.. موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
قيادي بفتح: الاحتلال يوسع خنقه لغزة بتوجيهات نتنياهو لتفريغ 70% من القطاع
سعر عيار 21 الآن في الصاغة
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
خلاف حول مضيق هرمز يهدد التفاهم الأمريكي الإيراني
هالة حماد: نقل "ديارنا" إلى مارينا 4 تجربة جديدة.. والإقبال يرتبط بالترويج
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت منضبطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع أسعار الذهب وراء انخفاض معدلات الزواج.. نقيب المأذونين يوضح

الذهب
الذهب
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثارت تصريحات الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بخصوص تراجع معدلات الزواج خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب أسعار الذهب، جدلا واسعًا، وهو جعل الكثير من المواطنين تسأل عن معدلات الزواج والطلاق في الفترة الأخيرة، كت كانت تصريحاته بأن هناك عقود زواج تكون العصمة في يد الزوجة استغراب من الكثير.

وأكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن هناك حالات من عقود الزواج تكون فيها العصمة بيد الزوجة، موضحًا أن هذه الحالات تمثل نسبة ضئيلة للغاية، قد تصل إلى 1% أو أقل، وربما حالة واحدة من كل ألف حالة، لكنها موجودة بالفعل، ويكون ذلك بناءً على اتفاق بين الزوجين.

الطلاق

وأضاف نقيب المأذونين، أن الزوجة في هذه الحالة يكون من حقها تطليق نفسها من زوجها متى شاءت وكيف شاءت، وفقًا للتفويض الممنوح لها، وأن الزوجة في حال وجود العصمة بيدها يمكنها أن تقول نصًا: "أنا من زوجي فلان طالق منه"، وفي هذه الحالة يقع الطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يحق لها إعادة زوجها كما يفعل الزوج في بعض حالات الطلاق.

وأشار إلى أن الزوج يحق له مراجعة زوجته إذا كانت العصمة بيدها، وتكون العودة على أساس العقد الأول، موضحًا أن الطلاق يصبح بائنًا ونهائيًا بعد الطلقة الثالثة.
 

كما رد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على سؤال: "خلال العام الأخير.. هل عدد عقود الزواج أكبر أم حالات الطلاق؟".

نقيب المأذونين
 المأذونين

وقال نقيب المأذونين إن عدد حالات الطلاق خلال العام الأخير جاء ضمن المعدلات الطبيعية التي تتكرر سنويًا، لكن مؤشر الزواج شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، أن معدلات الطلاق قد ترتفع أو تنخفض بنسبة 1%، لكن بشكل عام لا توجد زيادات كبيرة في نسب الطلاق.

كل 100 حالة زواج في من 18 لـ 25 بتطلق

الزواج
زواج



ولفت إلى أن الأرقام الكبيرة لحالات الطلاق ترتبط بالزيادة في عدد السكان، قائلًا: "معدلات الطلاق تتراوح بين 18% و25%، سواء كان الطلاق للضرر، أو الخلع، أو الطلاق لدى المأذون".

ارتفاع أسعار الذهب

سعر الذهب
الذهب

وكشف أن معدلات الزواج انخفضت بسبب ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف الزواج، مطالبًا الأسر بتقليل الأعباء المادية وتخفيف تكاليف الزواج لتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج.

الطلاق
طلاق

وأوضح أن أكثر من 90% من حالات زواج الرجل بزوجة ثانية تنتهي بالطلاق، حتى في حال وجود أبناء من هذا الزواج.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه النسبة ناتجة عن واقع عمله وخبرته في مجال توثيق عقود الزواج.

الزواج
زواج

ولفت إلى أن كثيرًا من الأزواج الذين يقدمون على الزواج بثانية تكون لديهم نية داخلية بعدم إبلاغ الزوجة الأولى أو عدم علمها بالأمر، خوفًا من المشكلات الأسرية وتأثير ذلك على الأبناء.

وأشار إلى أن الزوج لا يبلغ المأذون بما يدور في نيته، مؤكدًا أن الزواج يكون أكثر استقرارًا إذا بني على المصداقية والشفافية، وأن يُخبر الزوج زوجته الأولى قبل الإقدام على الزواج من أخرى.

وتابع: "المأذون يخطر الزوجة الأولى بخطاب مُرسل إلى محل إقامتها في حال زواج زوجها من امرأة ثانية، وفي معظم الحالات ينتهي الأمر بطلاق الزوجة الثانية من أجل استقرار الأسرة".


كما أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أن يقوم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى أو إعلانها عند رغبته في الزواج من زوجة ثانية.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوج يحق له الزواج دون علم زوجته الأولى، موضحًا أن هناك شروطًا محددة للزواج، وليس من بينها إبلاغ الزوجة الأولى.

ولفت إلى أن الرجل الذي يتم ضبطه مع فتاة، وكان كلاهما يؤكد أن العلاقة تمت برضاهما، لا يُعاقب قانونًا في بعض الحالات، على الرغم من أن هذه التصرفات قد تكون محل شبهة من الناحية الأخلاقية أو الشرعية.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين ما يحرمه الشرع وما يعاقب عليه القانون، موضحًا أن العلاقات غير الشرعية محرمة شرعًا، لكن القانون قد لا يُجرم بعض الأفعال إذا تمت بالتراضي.

وتابع أن البعض يرفض تعدد الزوجات رغم أنه أمر مباح شرعًا، في حين لا يُعاقب القانون في بعض الحالات على العلاقات غير المشروعة إذا كانت قائمة على الرضا بين الطرفين.


وفي نفس الإطار أكدت دعاء العجوز، المحامية بالنقض، أن إجمالي حالات الطلاق في مصر ليس بالملايين كما يردد البعض، موضحة أن العدد الصحيح، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 273 ألفًا و892 حالة طلاق.

وأضافت المحامية بالنقض، أن من إجمالي حالات الطلاق هناك 14 ألف حكم نهائي، إلى جانب 11 ألف حالة خلع.

ولفتت إلى أن عدد حالات الطلاق التي تمت على يد المأذونين وصل إلى 259 ألفًا و697 حالة، مطالبة الجميع بتحري الدقة عند الحديث عن أعداد حالات الطلاق والخلع وعدم تداول أرقام غير دقيقة.

وسجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت بين النساء في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.

نقيب المأذونين معدلات الزواج الزواج الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

الزمالك

مدرب عربي يقترب من قيادة الزمالك.. والمفاوضات في مراحلها الأخيرة

الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على طلب زيادة عدد الأندية في بطولات كاف

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

تل أبيب

انفجار يهز تل أبيب.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق في حادث غامض

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

إمام عاشور

فرج عامر يكشف عن عروض احتراف لإمام عاشور من أوروبا والخليج

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: مصر والمغرب سينافسون على لقب البطولة فى كأس العالم القادم

جاريل كوانساه

بي بي سي: جدل حول عقوبات "فيفا".. كوانساه الإنجليزي عوقب و كان ينبغي معاقبة الأمريكي بالوجن بالطريقة نفسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد