وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان هاتفياً مجريات وتطورات التصعيد الأخير في المنطقة

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بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، مجريات وتطورات التصعيد الأخير في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وشدد الوزيران - خلال الاتصال - على أهمية احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وحث الوزيران جميع الأطراف على تغليب لغة الدبلوماسية والحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعةً بين الجانبين الأمريكي والإيراني تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين؛ بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جدد الوزير عبد العاطي إدانة الاعتداءات التي وقعت على عدد من دول الخليج الشقيقة والأردن مؤخراً وضرورة احترام السيادة ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة وسائر دول الخليج العربية.