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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن ينتهي من إعداد التقرير الفني لمشاركة منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أنهى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إعداد التقرير الفني الخاص بمشاركة "الفراعنة" في نهائيات كأس العالم 2026، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

ويتضمن التقرير تقييمًا فنيًا وبدنيًا شاملًا لأداء المنتخب في جميع مبارياته بالبطولة، بداية من دور المجموعات وحتى مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، مع رصد الإحصائيات الخاصة باللاعبين، وتحليل أبرز الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت مشوار المنتخب في المونديال.

ولم يقتصر التقرير على تقييم المشاركة فقط، بل شمل أيضًا رؤية مستقبلية وخطة عمل للمرحلة المقبلة، تستهدف تطوير المنتخب الأول من خلال الدفع بعناصر جديدة، وبناء جيل قادر على مواصلة المنافسة على المستويين القاري والدولي

كما تضمن التقرير تصورًا لتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين من الدوري المصري والمحترفين بالخارج، إلى جانب وضع أسس فنية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني، وتعزيز قدرة المنتخب على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، بما يواكب طموحات الجماهير المصرية.

منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة كأس العالم

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