تقارير: الأهلي يعقد جلسة مع زيزو لحسم ملف راتبه بعد كأس العالم 2026

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اجتماع مرتقب بين مسؤولي النادي الأهلي وأحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لبحث ملف راتبه السنوي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح أمير هشام أن إدارة الأهلي لا تزال تدرس إمكانية تخفيض قيمة عقد اللاعب، مشيرًا إلى أن الملف سيتم فتحه عقب عودة زيزو من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وانضمامه لتدريبات الفريق.

وأضاف أن الأهلي سيواصل اللاعب في حال موافقته على تعديل بنود العقد وتخفيض راتبه، بينما ستدرس الإدارة إمكانية تسويقه خارجيًا إذا رفض المقترح.

وفي سياق متصل، أكد أمير هشام أن إمام عاشور لا يفكر في الوقت الحالي في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، موضحًا أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الأهلي، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.