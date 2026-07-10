إصابات واعتقالات خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على فلسطينيين في رام الله والخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق ورضوض، اليوم /الجمعة/، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في محافظتي رام الله والخليل.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، بالتزامن مع انتشار عشرات المستوطنين في مناطق متفرقة شرق وشمال غرب رام الله.

ففي قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب عدد من أفراد عائلة واحدة بحالات اختناق بالغاز السام ورضوض، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلهم واعتدت عليهم، وأطلقت قنابل الغاز السام داخله، كما احتجزت شاب يدعى مؤمن عبد اللطيف أبو عليا (23 عامًا)، وأجبرته على إزالة سياج الحماية المحيط بمنزل العائلة.

وفي منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين عائلة مواطن يدعى إبراهيم إسماعيل الجبور أثناء وجودها في أرضها قرب مسكنها.. واعتدت عليها بالضرب ورش غاز الفلفل؛ ما أسفر عن إصابة مسن وستة من أفراد عائلته، بينهما طفلان، بحالات اختناق ورضوض، ونقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشاركت في الاعتداء على الأهالي، قبل أن تعتقل ثلاثة فلسطينيين.

وفي سياق متصل.. تجمهر عشرات المستوطنين على أطراف قرية دير نظام شمال غرب رام الله، كما انتشروا على الطرق الرابطة بين قريتي رمون والطيبة، وبلدة دير دبوان شرق المحافظة.