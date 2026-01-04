وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد| صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

أعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، مثمنًا دور رجال الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار على أرض مصر.

ومن جانبه عبر وزير الداخلية عن سعادته بالتقليد الجميل المتبع سنويًّا بلقاء قداسة البابا وتقديم التهنئة بالعيد، مشيدًا بالدور الوطني لقداسته، مؤكدًا على أن الوطن يحتاج إلى جهود كل الشخصيات الوطنية المخلصة.