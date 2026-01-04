قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد
أخبار البلد

قداسة البابا لاون يصلّي لضحايا سويسرا ويدعو إلى السلام والعدالة في فنزويلا

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

وجّه ظهر اليوم، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، كلمة تضامن وتعزية لضحايا المأساة التي شهدتها منطقة كرانس–مونتانا في سويسرا، معربًا عن قربه الروحي من المتألمين، ومؤكدًا صلاته من أجل الشبان الذين فقدوا حياتهم، والمصابين، وعائلاتهم التي تعيش ألم الفقد.

وفي السياق ذاته، عبّر الحبر الأعظم عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في فنزويلا، مشددًا على أن خير الشعب الفنزويلي يجب أن يتقدّم على كل اعتبار آخر.

ودعا الأب الأقدس إلى نبذ العنف، والسير في مسارات العدالة، والسلام، مع التأكيد على احترام سيادة البلاد، وصون دولة القانون كما ينص عليها الدستور، وضمان الحقوق الإنسانية، والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز.

حثّ بابا الكنيسة الكاثوليكية على تكثيف الجهود المشتركة، من أجل بناء مستقبل يقوم على التعاون، والاستقرار، والوئام، مع إيلاء اهتمام خاص للفقراء، والفئات الأكثر هشاشة، الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ودعا عظيم الأحبار في مختلف أنحاء العالم إلى الصلاة من أجل فنزويلا، موكلًا هذه النوايا إلى شفاعة العذراء مريم سيدة كوروموتو، والقديس خوسيه غريغوريو هيرنانديز، والقديسة الأخت كارمن رينديليس.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بتجديد الدعوة إلى الثبات في الإيمان بالله، إله السلام، والمحافظة على روح التضامن مع الشعوب التي تعاني ويلات الأزمات والصراعات، متمنيًا للجميع أحدًا مباركًا.

د. ندى عصام

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

د. آية الهنداوي

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

