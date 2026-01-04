قداسة البابا لاون يصلّي لضحايا سويسرا ويدعو إلى السلام والعدالة في فنزويلا

وجّه ظهر اليوم، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، كلمة تضامن وتعزية لضحايا المأساة التي شهدتها منطقة كرانس–مونتانا في سويسرا، معربًا عن قربه الروحي من المتألمين، ومؤكدًا صلاته من أجل الشبان الذين فقدوا حياتهم، والمصابين، وعائلاتهم التي تعيش ألم الفقد.

وفي السياق ذاته، عبّر الحبر الأعظم عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في فنزويلا، مشددًا على أن خير الشعب الفنزويلي يجب أن يتقدّم على كل اعتبار آخر.

ودعا الأب الأقدس إلى نبذ العنف، والسير في مسارات العدالة، والسلام، مع التأكيد على احترام سيادة البلاد، وصون دولة القانون كما ينص عليها الدستور، وضمان الحقوق الإنسانية، والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز.

حثّ بابا الكنيسة الكاثوليكية على تكثيف الجهود المشتركة، من أجل بناء مستقبل يقوم على التعاون، والاستقرار، والوئام، مع إيلاء اهتمام خاص للفقراء، والفئات الأكثر هشاشة، الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ودعا عظيم الأحبار في مختلف أنحاء العالم إلى الصلاة من أجل فنزويلا، موكلًا هذه النوايا إلى شفاعة العذراء مريم سيدة كوروموتو، والقديس خوسيه غريغوريو هيرنانديز، والقديسة الأخت كارمن رينديليس.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بتجديد الدعوة إلى الثبات في الإيمان بالله، إله السلام، والمحافظة على روح التضامن مع الشعوب التي تعاني ويلات الأزمات والصراعات، متمنيًا للجميع أحدًا مباركًا.