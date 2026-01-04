قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أ ش أ

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم /الأحد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.
رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.


ورحب قداسة البابا تواضروس بالوفد القضائي، معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.


وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد، وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كلٍ في مكانه ومحيطه.


وأشاد البابا تواضروس بالقضاء المصري الشامخ، حيث تتميز مصر بأن القضاء فيها له تاريخ عريق، منوهًا إلى أن الدور المحوري الذي يقوم به القضاة والمرتبط بحياة الناس.
 

