البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم /الأحد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.

رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.



ورحب قداسة البابا تواضروس بالوفد القضائي، معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.



وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد، وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كلٍ في مكانه ومحيطه.



وأشاد البابا تواضروس بالقضاء المصري الشامخ، حيث تتميز مصر بأن القضاء فيها له تاريخ عريق، منوهًا إلى أن الدور المحوري الذي يقوم به القضاة والمرتبط بحياة الناس.

