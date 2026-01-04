قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وزير الثقافة لتقديم التهانئ بالعام الجديد وعيد الميلاد

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعددًا من مستشاريه، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسة البابا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، برفقة وفد من أعضاء المجلس، ورحب البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنّأ الوفد قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد، وتحدث عن أهمية تمجيد الإنسان لله في حياته، ومسؤولية كل شخص عن صنع السلام في محيطه.

 كما أشاد قداسته بالقضاء المصري العريق والدور المحوري للقضاة في حياة الناس والمجتمع.

