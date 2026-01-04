البابا تواضروس يستقبل وزير الثقافة لتقديم التهانئ بالعام الجديد وعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعددًا من مستشاريه، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسة البابا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، برفقة وفد من أعضاء المجلس، ورحب البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنّأ الوفد قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد، وتحدث عن أهمية تمجيد الإنسان لله في حياته، ومسؤولية كل شخص عن صنع السلام في محيطه.

كما أشاد قداسته بالقضاء المصري العريق والدور المحوري للقضاة في حياة الناس والمجتمع.