للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.

رحب قداسة البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد. وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كلٍ في مكانه ومحيطه.



مشيدًا بالقضاء المصري الشامخ، حيث تتميز مصر بأن القضاء فيها لع تاريخ عريق. منوهًا إلى أن الدور امحوري الذي يقوم به القضاة والمرتبط بحياة الناس.