كارثه تحكيمية بمباراة مالي وجزر القمر .. محمد صلاح عبد الفتاح يحلل الأخطاء بدور المجموعات

كشف محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي عن أزمة تحكيمية كبرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد صلاح في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان مالي تقدمت باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المنتخب أمام جزر القمر عقب طرد لاعب دون ارتكاب أي أخطاء.

وأضاف أن لجنة المسابقات قررت إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط بسبب اعتراف طاقم التحكيم بالتسرع في طرد الاعب دون ارتكابه لأي أخطاء.

وتابع أن ما حدث يعد أزمة كبرى خاصة وأن اللاعب كان يتحرك بشكل طبيعي ولكن لاعب جزر القمر تقدم سريعا بتدخل خاطىء منه.

وأكمل أن هناك عددا من الأطقم التحكيمية ستغادر البطولة خلال دور ال ١٦ وتلك الاخطاء ستحدد الطاقم المغادر للبطولة.