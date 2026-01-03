قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
رياضة

كارثه تحكيمية بمباراة مالي وجزر القمر .. محمد صلاح عبد الفتاح يحلل الأخطاء بدور المجموعات

مالي
مالي
ياسمين تيسير

كشف محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي عن أزمة تحكيمية كبرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد صلاح في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان مالي تقدمت باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المنتخب أمام جزر القمر عقب طرد لاعب دون ارتكاب أي أخطاء.

وأضاف أن لجنة المسابقات قررت إيقاف اللاعب مباراة واحدة فقط بسبب اعتراف طاقم التحكيم بالتسرع في طرد الاعب دون ارتكابه لأي أخطاء. 

وتابع أن ما حدث يعد أزمة كبرى خاصة وأن اللاعب كان يتحرك بشكل طبيعي ولكن لاعب جزر القمر تقدم سريعا بتدخل خاطىء منه. 

وأكمل أن هناك عددا من الأطقم التحكيمية ستغادر البطولة خلال دور ال ١٦ وتلك الاخطاء ستحدد الطاقم المغادر للبطولة. 

مالي جزر القمر كاس الامم الافريقية

