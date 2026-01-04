ناقد رياضي: زيزو افضل لاعب بمصر في 2025

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعب أحمد سيد زيزو.

زيزو

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"زيزو افضل لاعب في مصر في 2025".

وكان قد أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يشعر بالحزن على رحيل زيزو أو إمام عاشور للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الزمالك صاحب فضل على اللاعبين.

وقال السيد خلال استضافته بـ صدى البلد: نادي الزمالك صاحب فضل على كل اللاعبين وقبله لم يكن لهما وجود في الكرة والزمالك هو من صنع اسميهما وتاريخهما.

وأوضح : من الممكن أن تكون هناك مشاكل وأخطاء من مجالس الإدارات ولكن في النهاية الزمالك هو من صنع نجوميتهما.

وقال السيد: الصدفة قادتنى لزيزو وقت أن كنت مديرا فنيا لنادي المنيا وعرض عليّ أصدقائي فيديو للاعب ورفضت الفكرة وأكدت أنني أحب رؤية اللاعب في الملعب.

وأضاف: الإداري في نادي المنيا أبلغني بوجود لاعب يرغب في التدريب مع الفريق بسبب أزمة أوراق حدث له خلال فترة احترافه في البرتغال ورأيت كواليتي عالي جدا وفرق مستوى بينه وبين لاعبي المنيا.

وأوضح: تحدثت مع والده بعد التدريبات وأخبرني بسرقة إقامته في البرتغال وعاد للقاهرة على أمل العودة من جديد وكان بعيدا عن الملعب لمدة 6 أشهر وكان تركيزه في الجيم.

وأردف: والد زيزو حينما تحدثت معه عن قدرات وإمكانيات نجله ظن أنني أجامله فأخبرته على الفور برغبتي في ضم اللاعب لنادي الزمالك ورحب بشدة.

وعن رحيل زيزو من نادي الزمالك قال: الأمور كانت صعبة بين الإدارة وزيزو وتحدثت خلال تلك الفترة مع والده ولكن بسبب ما حدث خلال فترة التجديد رأيت أن الباب أغلق تماما