سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في الدوري

ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونه في اطار منافسات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاهلي والجونه اليوم الخميس في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي. 

وخاض الفريقان 22 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري .

و كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

وحقق الاهلي الفوز في 13  مباراة بينما فاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في 8 مباريات.

 أحرز لاعبو الأهلي 35 هدفاً مقابل 12 هدفاً للجونة

وكانت أكبر نتائج الفريقان هو فوز الأهلي 4- صفر في موسم 2019-2020

ويحتل عماد متعب ووليد سليمان وإمام عاشور قائمة هدافي مباريات الفريقان برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما

