تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونه في اطار منافسات الأسبوع الثامن عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الاهلي والجونه اليوم الخميس في تمام الساعه التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي.

وخاض الفريقان 22 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري .

و كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1-0.

وحقق الاهلي الفوز في 13 مباراة بينما فاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في 8 مباريات.

أحرز لاعبو الأهلي 35 هدفاً مقابل 12 هدفاً للجونة

وكانت أكبر نتائج الفريقان هو فوز الأهلي 4- صفر في موسم 2019-2020

ويحتل عماد متعب ووليد سليمان وإمام عاشور قائمة هدافي مباريات الفريقان برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما