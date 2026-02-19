وزير الرياضة يستقبل الاتحاد المصري لكرة اليد ويتلقى التهنئة من مجلس الإدارة

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل بمقر الوزارة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مسؤولية قيادة العمل بوزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب مجلس إدارة الاتحاد عن خالص تهانيه للوزير، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وتعزيز النجاحات التي تحققها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي.

ثمن وزير الشباب والرياضة هذه الزيارة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في الارتقاء بلعبة كرة اليد، وتحقيق إنجازات مشرفة باسم مصر في مختلف البطولات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وأكد الوزير أن وجود قامة رياضية مصرية بحجم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يمثل مصدر فخر واعتزاز للرياضة المصرية، ويعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر داخل المنظومة الدولية لكرة اليد، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الدولي القوي يدعم جهود تطوير اللعبة محليًا وقاريًا.

كما تناول اللقاء مناقشة خطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية والاستحقاقات الدولية القادمة، في إطار استراتيجية الوزارة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم مسارات الاحتراف والتميز الرياضي.