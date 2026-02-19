"سوا سوا" و"المداح" يدخلان قائمة الأعلي مشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل سوا سوا، ومسلسل المداح من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحهما عبر منصة شاهد.

واحتل مسلسل المداح المركز الثالث من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، بينما جاء مسلسل سوا سوا المركز الرابع .



مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.