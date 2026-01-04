أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

هنأ القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، وقال: «ونحن في مستهل العام الجديد أهنئ المصريين جميعا، وأدعو الله أن يكون فأل خير ورخاء على مصرنا الغالية، وأن يديم الله عليها الأمن والأمان والسلام والاستقرار».

وأكد بدوي، أن انتخابات الإعادة للدوائر الـ 19 بانتخابات مجلس النواب التي أعيد الانتخاب فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهدت إقبالا متزايد من المواطنين، خاصة في محافظات صعيد مصر، ورغم التنافس الشديد بين المرشحين؛ إلا أن الجميع كان على قدر من المسئولية والحدث والتزام ضوابط العملية الانتخابية.

وأشار إلى مجلس إدارة الهيئة، بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة؛ اجتمع على مدار الأيام السابقة، لبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرها؛ لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ 19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي عقدت يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر خارج مصر ويومي السبت والأحد 27 و28 من الشهر ذاته داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضي حازم بدوي، قال فيها: "شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، قبل أن أبدء كلمتي للإعلان عن النتيجة؛ أجد لزاما عليّ، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بالهيئة، أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجبي الزميلة سهام صبري الأنصاري رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التي وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا".

وأضاف: “لقد كانت الفقيدة نموذجا في التنفاني وأداء الواجب الوطني، وكانت خير من يؤتمن على العمل، وعزاؤنا أنها أدت الأمانة، وتركت وراءها سيرة طيبة، تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وأدعو الجميع للوقوف دقيقة؛ حدادا على روحها الذكية”.

وبعد الوقوف دقيقة؛ أكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا في الحادث، وما زالا يخضعان للرعاية الصحية، معربا عن تمنيها لهما الشفاء العاجل.