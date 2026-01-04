دقيقة حداد على روح المستشارة سهام صبري في مؤتمر الوطنية للانتخابات| تفاصيل

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى جرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضي داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدأ كلمتى للإعلان عن النتيجة أجد لزاما علي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التفانى وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وبعد الوقوف دقيقة حداد أكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.