قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات خدمية بفرع الشركة بمركز السنطة..صور

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية موسعة لمراجعة الخدمات بالمواقع الحيوية بفرع الشركة بالسنطة، شملت مركز خدمة العملاء، وجراج المعدات، ومحطات الرفع والمعالجة.

توجيهات مياه الشرب 

استهل عبدالفتاح الجولة بزيارة مركز خدمة العملاء بفرع السنطة، أحد المراكز المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في جائزة التميز الحكومي، حيث أشاد بمستوى التجهيزات التقنية الحديثة التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وبأسهل الطرق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق رضا المتعاملين.

تفقد مشروعات الخدمية 

كما تفقد جراج الفرع، واطلع على الجاهزية الفنية للمعدات والمركبات المستخدمة في الحملات الميدانية، خاصة في مواجهة الأزمات الطارئة وسقوط الأمطار، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات الصيانة الدورية والتشغيل القياسي لضمان كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.

وشملت الجولة أيضًا محطة رفع الصرف الصحي رقم 6، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 9700 م³/يوم، وتُعد من المحطات الحيوية بمدينة السنطة، وراجع إجراءات التشغيل القياسية للمولدات ولوحات التحكم الكهربائية، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الدائمة واستمرارية التشغيل.

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالسنطة، والتي تعمل بطاقة 20,000 م³/يوم، حيث تابع مراحل المعالجة المختلفة، وتأكد من كفاءة المعدات الفنية وسلامة التشغيل. كما تفقد المعمل المطور حديثًا بالمحطة، والذي تم تحديثه وفقًا لأحدث المعايير الفنية لضمان جودة المياه المعالجة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة جميع المواقع والمنشآت، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن العمل الميداني والتطوير المستمر هما ركيزتا النجاح في مواجهة التحديات وتحقيق رضا المجتمع.

اخبار محافظة الغربية مياه الشرب تفقد مشروعات الجارية الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

ترشيحاتنا

جنى الأشقر

جنى الأشقر تشارك في أول بطولة لها مع عصام عمر .. رمضان 2026

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تنظم إلى مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز

الفنانة ياسمينا العبد

ياسمينا العبد من كواليس مسلسلها ميد ترم .. صور

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد