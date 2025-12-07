رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات خدمية بفرع الشركة بمركز السنطة..صور

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية موسعة لمراجعة الخدمات بالمواقع الحيوية بفرع الشركة بالسنطة، شملت مركز خدمة العملاء، وجراج المعدات، ومحطات الرفع والمعالجة.

توجيهات مياه الشرب

استهل عبدالفتاح الجولة بزيارة مركز خدمة العملاء بفرع السنطة، أحد المراكز المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في جائزة التميز الحكومي، حيث أشاد بمستوى التجهيزات التقنية الحديثة التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وبأسهل الطرق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق رضا المتعاملين.

تفقد مشروعات الخدمية

كما تفقد جراج الفرع، واطلع على الجاهزية الفنية للمعدات والمركبات المستخدمة في الحملات الميدانية، خاصة في مواجهة الأزمات الطارئة وسقوط الأمطار، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات الصيانة الدورية والتشغيل القياسي لضمان كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.

وشملت الجولة أيضًا محطة رفع الصرف الصحي رقم 6، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 9700 م³/يوم، وتُعد من المحطات الحيوية بمدينة السنطة، وراجع إجراءات التشغيل القياسية للمولدات ولوحات التحكم الكهربائية، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الدائمة واستمرارية التشغيل.

واختتم رئيس الشركة جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالسنطة، والتي تعمل بطاقة 20,000 م³/يوم، حيث تابع مراحل المعالجة المختلفة، وتأكد من كفاءة المعدات الفنية وسلامة التشغيل. كما تفقد المعمل المطور حديثًا بالمحطة، والذي تم تحديثه وفقًا لأحدث المعايير الفنية لضمان جودة المياه المعالجة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة جميع المواقع والمنشآت، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن العمل الميداني والتطوير المستمر هما ركيزتا النجاح في مواجهة التحديات وتحقيق رضا المجتمع.