قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

انتخابات النواب
انتخابات النواب
أ ش أ

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.


وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - أن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها.


وقال إنه تم تعقيم المراكز واللجان الانتخابية في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالإضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا.


ولفت المصدر الأمني أنه تم كذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين لمقار اللجان في سهولة ويسر.


وشدد على قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة التأمين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناء على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.


وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير.


وتشمل الدوائر الـ 30 الملغاه بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة أسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).


كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط (الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج) وبمحافظة الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).

مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات المرحلة الأولى من انتخابات انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

عوض تهنئ صبحي باختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو

مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد عدداً من أقسام مصنع "ليوني مصر" بمدينة بدر

وزير التعليم العالي

مصر وروسيا توقعان عددًا من الاتفاقات لتوسيع الشراكة العلمية والأكاديمية بين البلدين

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

عمرو مرموش
عمرو مرموش
عمرو مرموش

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد