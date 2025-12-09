مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن.



وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - أن الخطة تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها.



وقال إنه تم تعقيم المراكز واللجان الانتخابية في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالإضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا.



ولفت المصدر الأمني أنه تم كذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف بما يضمن وصول الناخبين لمقار اللجان في سهولة ويسر.



وشدد على قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة التأمين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في الدوائر الـ30 الملغاه بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناء على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.



وحددت الهيئة مواعيد التصويت في هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفي حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير.



وتشمل الدوائر الـ 30 الملغاه بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة أسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).



كما شملت بمحافظة الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة - الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط (الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج) وبمحافظة الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).