قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمواجهة نظيره أوساسونا، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن – خوان جارسيا – كوشين
خط الدفاع: بالدي – إيريك جارسيا – أندرياس كريستنسن – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – خوفري
خط الوسط: فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز – بيدري – كاسادو – بيرنال – درو فرنانديز – تومي
خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – ماركوس راشفورد – رافينيا – روني باردجي.
ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز 15 برصيد 15 نقطة.