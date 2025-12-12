قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتورولا تكشف عن مفاجأة كبيرة لعام 2026

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة موتورولا، لتوسيع نطاق هواتفها القابلة للطي، بعيدا عن طرازات Razr القابلة للطي على شكل صدفة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي على شكل كتاب في يناير من العام المقبل، وهو ما لم تكشف عنه الشركة حتى الآن.

هدية موسم الأعياد من موتورولا

لم يتم الكشف عن هذه المعلومات عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مؤتمرات صحفية، بل ظهرت من خلال هدية موسم الأعياد التي أرسلتها موتورولا، والتي قام أليكس ماكسهام من Android Headlines بمشاركتها على الإنترنت. 

داخل الهدية كان هناك دفتر خشبي مختوم بجملة: “كل طية تكشف عن إمكانية”، كما تضمنت الهدية ملاحظة تشير إلى Lenovo Tech World في 6 يناير 2026، مع تصريح بأن الشركة "تستعد للكشف عن آفاق جديدة".

رغم أن موتورولا لم تؤكد أي شيء علنا، فإن هذه العبارات تشير بقوة إلى هاتف قابل للطي على شكل كتاب، وليس تحديثا آخر لسلسلة Razr. 

كما أن التوقيت يتناسب مع هذه الفكرة، إذ من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Razr 70 في منتصف 2026، ما يعني أن الجهاز الذي تلمح إليه موتورولا سيكون ضمن فئة مختلفة تماما.

الهاتف القادم في فئة الهواتف الراقية

في الوقت نفسه، تعمل موتورولا على بناء الاهتمام حول هاتفها التالي في فئة الهواتف الراقية، والذي يشاع أن اسمه سيكون Edge 70 Ultra. 

ورغم أن الاسم لم يتم تأكيده رسميا بعد، من المتوقع أن يستخدم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 5، وهو ما يتناسب مع التكهنات، نظرا لأن الهاتف الأخير في هذه الفئة Edge 50 Ultra من 2024، كان يحتوي على Snapdragon 8s Gen 3.

إذا كانت موتورولا بالفعل تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي على شكل كتاب، والذي يطلق عليه بشكل غير رسمي Motorola Fold، فإنه سيكون منافسا مباشرا لـ Samsung Galaxy Z Fold7 وغيره من الهواتف القابلة للطي بشاشات كبيرة مثل Pixel 10 Pro Fold. 

كما سيمثل هذا التحرك اتجاها جديدا في تشكيلة الهواتف الراقية لـ موتورولا، مستهدفة المستخدمين الذين يبحثون عن شاشات أكبر للتعدد في المهام والترفيه.

الإعلان المتوقع في Lenovo Tech World

ربط موتورولا هذا التلميح بـ Lenovo Tech World يشير إلى أنها ترغب في الكشف عن جهازها الجديد على مسرح أكبر، مع تحديد موعد 6 يناير 2026 في التقويم، من المتوقع أن نسمع المزيد قريبا. 

ولكن، الرسالة تبدو واضحة: موتورولا على وشك الانضمام إلى نادي الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب.

