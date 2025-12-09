Moto G Power 2025.. خصم 100 دولار وهدية مجانية يجعلانه صفقة لا تفوت

تقرير جديد يشير إلى أن موتورولا رفعت جاذبية هاتفها الاقتصادي Moto G Power (2025) إلى مستوى يصعب تجاهله، بعد طرح خصم مباشر قدره 100 دولار مع هدية إضافية مجانية.

العرض متاح عبر متجر موتورولا الرسمي، ما يجعله حاليًا أفضل خيار للشراء مقارنة ببقية تجار التجزئة الذين لا يقدّمون نفس مستوى التخفيض أو الهدايا.​

خصم قوي مع Moto Tag مجانًا

السعر الرسمي للهاتف يبلغ 299.99 دولار، لكن العرض الجديد يخفض السعر إلى 199.99 دولار فقط، أي خصم بنسبة تقارب 33% على هاتف من الفئة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، يحصل المشتري على ملحق Moto Tag بقيمة 29.99 دولار مجانًا، وهو متتبع ذكي مشابه لفكرة AirTag يمكن تعليقه بالمفاتيح أو الحقيبة لتتبعها عند الضياع.

يشير التقرير إلى أن هذا الدمج بين خصم مباشر وهدية عملية يجعل الصفقة أكثر إغراءً من تخفيضات البلاك فرايدي السابقة على نفس الهاتف.​

شاشة كبيرة 120 هرتز وتصميم بظهر جلدي نباتي

من الناحية التصميمية، يقدّم Moto G Power (2025) شكلًا عصريًا مع ظهر مغطّى بجلد نباتي (Vegan Leather) يمنحه إحساسًا أفضل في اليد ويجعله أقل عرضة للانزلاق مقارنة بالأسطح البلاستيكية اللامعة.

في الواجهة، يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة في التمرير والألعاب الخفيفة ضمن فئة سعره.​

عتاد متوسط يكفي للاستخدام اليومي

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 الموجّه للفئة الاقتصادية–المتوسطة، وهو ليس مخصصًا للأداء “المجنون” في الألعاب الثقيلة، لكنه يقدّم أداءً مقبولًا في المهام اليومية مثل التصفح، شبكات التواصل، مشاهدة الفيديو، وبعض الألعاب الخفيفة.

يوضح التقرير أن المستخدم قد يلاحظ أحيانًا بعض التقطّع أو البطء عند فتح عدد كبير من التطبيقات في الخلفية، لكن إجمالًا يظل الأداء متوافقًا مع فئته السعرية بعد الخصم.​

بطارية قوية وفكرة “التحمّل قبل البهرجة”

كما يوحي اسم السلسلة، يركز Moto G Power (2025) على عامل البطارية والتحمّل، حيث يعتمد على بطارية كبيرة (تتقارب مع 5000–6000 ملّي أمبير) تكفي ليوم كامل من الاستخدام الكثيف في معظم السيناريوهات.

يصف التقرير الهاتف بأنه موجه لمن يبحثون عن جهاز “يؤدي المطلوب” بثبات، لا عن مواصفات لامعة مثل شاشة OLED أو معالجات رائدة، وهي عناصر غائبة هنا لصالح خفض السعر وتركيز القيمة على الأساسيات.​

لمن يناسب هذا الهاتف في الوقت الحالي؟

يضع التقرير Moto G Power (2025) كخيار مثالي لمن يريد هاتف أندرويد اقتصاديًا بمواصفات متوازنة وبطارية قوية، مع استفادة مضاعفة من الهدية المرفقة Moto Tag التي تضيف قيمة ملموسة خارج الهاتف نفسه.

في ظل غياب خصومات أفضل في أمازون أو Best Buy حاليًا، يوصف عرض متجر موتورولا بأنه “أفضل فرصة” للحصول على الهاتف بأقل تكلفة إجمالية، مع حافز إضافي لمن ينسون أماكن حقائبهم أو مفاتيحهم باستمرار